شكرا لقرائتكم الصنيع: نفاوض سانوغو ودياً.. ورودريغيز لم يذهب مجاناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح حمد الصنيع، الرئيس التنفيذي لنادي اتحاد جدة، أن لاعب الوسط الإيفواري سانوغو قرر فسخ عقده لأنه لم يسجل في القائمة، كما أكد أن إعارة غاري رودريغيز إلى فنربخشة التركي ليست مجانية.

وفي حديثه لـ"في المرمى"، قال الصنيع: انتخاب الإدارات لأربع سنوات يتيح للأعضاء العمل بشكل مريح وللخطط طويلة المدى، كما أن وجود الرئيس التنفيذي يشكل استدامة في العمل، ويعد تنفيذ سياسات مجلس الإدارة من أهم مهام الرئيس التنفيذي.

وزاد الصنيع حول قضية هروب الإيفوراي سانوغو، وقال: سانوغو بحث عن مخرج قانوني كونه لم يسجل في القائمة ولم يكن هناك أي قصور من النادي ونعمل على حل الأمور ودياً، كما أننا ما زلنا في مرحلة المفاوضات.

واختتم رئيس الاتحاد التنفيذي وقال: رودريغيز لم يذهب بإعارة مجانية إلى فنربخشة، واستطاع النادي تخفيض العبء المالي بالإعارة.