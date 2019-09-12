شكرا لقرائتكم "المسابقات" تعلن عن موعد قرعة كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، يوم الخميس، تحديد يوم السابع من أكتوبر المقبل موعدا لإجراء قرعة دور الـ 64 لبطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2019-2020 وذلك بمقر الاتحاد في الرياض.

وتجري القرعة بمشاركة جميع أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "16 ناديا"، وأندية دوري الدرجة الأولى "20 ناديا"، وأندية الدرجة الثانية "24 ناديا"، بالإضافة إلى الأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة "اللواء وعكاظ وطويق وطبرجل".

وأكد نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات، أن اللجنة قررت إجراء قرعة الأدوار المتقدمة من السابقات بعد نهاية دور الـ 64، مبينا أن الهدف من ذلك هو لعب دور الـ 64 في وقت مبكر من الموسم ليعطي مساحة أكبر في الروزنامة إذ سيلعب خلال الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل، وسيتم إجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة مطلع ديسمبر المقبل.

وكشفت اللجنة عن عقد ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ومع ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة في الدوري للموسم الرياضي 2019-2020.