بيكهام يخطط لضم ميسي وزيدان لفريقه الأمريكي

ذكرت تقارير صحفية عن المخطط الذي ينوي عليه ديفيد بيكهام نجم منتخب إنجلترا السابق ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، حيث أكدت التقارير انه يريد جلب ليونيل ميسي نجم برشلونة وزين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد.

ونشرت صحيفة “ميرور” أن نجم ريال مدريد السابق يرغب في جلب صفقات مدوية لفريقه الأمريكي وأبرزهم ليونيل ميسي الذي من المتوقع له أن يرحل عن برشلونة الصيف القادم، وذلك وفقًا لبند وارد في عقده يسمح له بفسخ التعاقد مع برشلونة والرحيل بالمجان بشرط أن ينتقل لفريق خارج قارة أوروبا.

يذكر أن فريق بيكهام الجديد يستعد للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس لعام 2020، ويريد قائد إنجلترا السابق، من الاستفادة من فرصة رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان خلال شهر يونيو القادم، وذلك بحسب ما ورد في عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.