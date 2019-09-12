هاتريك مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز برباعية نظيفة ضد المكسيك بدون ميسي

تمكن منتخب الأرجنتين تحقيق فوزا مثيراً علي نظيره المكسيكي، بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهم فجر الأربعاء الماضي، حيث استطاع لاوتارو مارتينيز، من تسجيل 3 أهداف خلال 40 دقيقة لصالح المنتخب الأرجنتيني، وقد نجح مهاجم إنتر ميلان، من التسجل في شباكه في الدقائق 17 و22 و39، وذلك لعجز دفاع المكسيك والحارس جييرمو أوتشوا، كما أحرز لياندرو باريديس، من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وقد تلقي 8 لاعبين علي بطاقات صفراء في مباراة خارجة عن الأجواء الودية لكن ستبقي في الذاكرة بسبب أول ثلاثية لمارتينيز في مسيرته الدولية، فيما وقد غاب عن المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني القائد ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، بعد قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بإيقاف ليونيل لـ3 أشهر بسبب تصريحاته والتيقام خلالها بمهاجمة الاتحاد القاري عقب توديع منتخب بلاده من نصف نهائي كوبا أمريكا علي يد البرازيل.