سوبر هاتريك رونالدو تشعل مباراة ليتوانيا

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ينجح في تحقيق فوز كبير علي نظيره الليتوانى بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن لقاءات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلي بطولة أمم أوروبا القادمة “يورو 2020”.

وقد كان رونالدو نجم اللقاء بدون منازع بعد أن استطاع تسجل أهداف برازيل أوروبا الأربعة الأولي “سوبر هاتريك” في الدقائق 7 من ركلة جزاء، و62 و65 و75 من زمن المباراة، فيما حقق ويليام كارفاليو الهدف الخامس بالدقيقة الأخيرة، فيما أحرز فيتوتاس هدف ليتوانيا في الدقيقة 28.

وبذلك يسجل رونالدو الهاتريك رقم 54 في التاريخ والهاتريك الثامن مع منتخب البرتغال، ويصبح أول لاعب بأوروبا يصل مع منتخب بلاده إلي 93 هدفا،وبذلك بصبح منتخب ليتوانيا الضحية رقم 40 لكريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، بعد أن سبق له التهديف في مرمي 39 منتخبا مختلفاً، وقد غادر رونالدو ملعب اللقاء مستبدلا في الدقيقة 78.