التعادل ينهي مباراة اعتزال كومباني بين أساطير السيتي والدوري الانجليزي

انتهي لقاء أساطير مانشستر سيتي ونجوم الدوري الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 2-2 ، بالمباراة التي أقيمت علي إستاد “الاتحاد” والتي تم خلالها تكريم البلجيكي فينسنت كومباني قائد ونجم السيتي السابق، ولم يشارك كومباني لاعب أندرلخت البلجيكى الحالي ولذا لم يستطع المشاركة في اللقاء بعد تعرضه لإصابة عضلية.

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وأحرز للفريق الإنجليزي، بيتروف في الدقيقة الثانية، وبينجاني في الدقيقة قبل الأخيرة وذلك تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، بينما سجل لأساطير البريميرليج، كلا من اللاعب الإيرلندي روبي كين مهاجم توتنهام السابق، والنجم الهولندي روبن فن بيرسي في الدقيقتين 31 و48، وبقيادة روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي.

وقد خاض في المباراة عدداً من أساطير الكرة، أبرزهم: ريان جيجز، فان دير سار، بول سكولز، آشلى كول، بالإضافة إلي سيرجيو أجويرو نجم السيتي الحالي.