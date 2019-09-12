يتصدر صحف ألمانيا حلم كوتينيو بقيادة بايرن ميونخ لتحقيق الثلاثية

شهدت صحف ألمانيا الصادرة اليوم، اهتماما بالغا بالأخبار الرياضية وجاء علي رأسها أحلام فيليب كوتينيو، نجم بايرن ميونخ والخاص بتحقيق الثلاثية مع ناديه في “الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا”، وقد نشرت صحيفة (بيلد) مقالا بعنوان “لوف يريد من الألمان التحلي بالصبر”، وذلك بسبب ظهور المنتخب الألماني بمستوى متواضع جداً أمام هولندا وأيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقد جاء في صحيفة (سبورت بيلد) مقال بعنوان “حلمي الثلاثى”، وذلك علي ما ذكر من لسان البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، الذي كشف عن أحلامه مع الفريق البافاري بتحقيق دوري الأبطال والدوري والكأس، بينما قامت صحيفة “Der Tagesspiegel” بمطالبة يواكيم لوف بضرورة إثبات أنه الشخص الأقدر لقيادة للمنتخب الوطني بحلته الجديدة.

الجدير بالذكر أن اللاعب قد انتقل من نادي برشلونة معاراً لمدة موسم واحد مع تفعيل بند الشراء الخاص به.