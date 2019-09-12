ميسي يغيب عن برشلونة ضد فالنسيا.. وسواريز يقترب من المشاركة

عاد الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، إلي التدريبات الجماعية للبلوجرانا، قبل لقاء فالنسيا المقرر إقامته السبت القادم، الموافق 14\1\2019 خلال مبارايات الجولة الرابعة من مسابقة الليجا، حيث كان لويس سواريز مهاجم برشلونة قد تعرض للإصابة في عضلة الساق اليمني خلال مشاركته ضد أتلتيك بلباو في انطلاق منافسات الدوري الأسباني.

وأشارت صحيفة “سبورت”الكتالونية، إن لويس سواريز قام بالمشاركة في جزء من المران الجماعي لبرشلونة تحضيراً لمواجهة فالنسيا، بعد اكتمال شفائه من الإصابة، وقد يحصل علي التصريح الطبي والتواجد في تشكيل البارسا ضد الخفافيش.

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فيما يستمر ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني، العمل منفرداً لعدم تماثله للشفاء بشكل كامل من الإصابة التي حدثت له في عضلة السمانة للساق اليمني، ولذا تأكد غيابه عن لقاء فالنسيا وبذلك أصبح ميسي مهدداً بالمشاركة ضد بوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا المقررة يوم الثلاثاء القادم.

الجدير بالذكر انه عاد لمران برشلونة الأربعاء، كلاً من لاعبي الوسط فرانكي دي يونج وكارليس ألينيا والحارس الألماني تير شتيجن.