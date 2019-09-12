عبدالحفيظ يوضح مطالب الأهلي وموقفه من قرعة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أنه سينتظر تحديد مواعيد الدوري الممتاز، والفاصل الزمني بينها، مؤكدًا على أهمية كافة مواجهات البطولة، وأن تفكير الجهاز الفني حاليًا منصب على المباراة الأفريقية أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي اليوم الخميس بعد إجراء قرعة الدوري الممتاز، أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن التفكير في مواجهات الدوري والمنافسين غير منطقي في الوقت الحالي، خصوصا أن الأهلي لديه مواجهة مهمة أمام كانو سبورت الغيني ويعقبها مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

وقال عبد الحفيظ: "جميع مواجهات الأهلي مهمة ونحن تعودنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة والجهاز الفني واللاعبون كل تفكيرهم الآن على مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت ظهر اليوم عن قرعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019-2020، ويلعب الأهلي في الجولة الأولى أمام سموحة، فيما سيكون لقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الرابعة.