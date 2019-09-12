تقرير.. مواجهة مكررة وتتويج محتمل.. ماذا ينتظر ميتشو مع الزمالك بعد قرعة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المدير الفني الصربي ميتشو مدرب فريق الزمالك، أن يحقق أولى ألقابه سريعًا مع الفريق الأبيض بعد تتويجه بكأس مصر بالفوز على بيراميدز بنتيجة (3-0) في المباراة التي أجريت مساء الأحد الماضي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

ميتشو استطاع بعد أربع مباريات أن يحقق أولى ألقابه حيث كانت البداية أفريقية من خلال الفوز على ديكادها الصومالي (6-0) في إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبعد الاختبار الأفريقي خاض ميتشو سلسة من التحديات المحلية في مسابقة كأس مصر بداية من مباراة مصر المقاصة في دور الثمانية حيث حقق الصربي أولى انتصارته المحلية بالفوز بهدف دون رد ثم بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري بلقاء المربع الذهبي، قبل أن يحقق أكبر انتصاراته حتى الآن بالفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وبعد إجراء قرعة الدوري المصري، ظهر اليوم الخميس، أصبح طريق الزمالك معروفًا في المسابقة المحلية والذي يسعى من خلالها ابناء "ميت عقبة" لاستعادة اللقب الأغلى بعد أربعة مواسم حقق من خلالها الغريم الأهلي اللقب.

الزمالك سيكون أمامه عدة تجارب من خلال العودة لاستئناف المشوار الأفريقي حيث سيقابل الأبيض والمتوج ببطولة الكونفدرالية خارج أرضه فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم السبت المقبل.

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وسيعود الزمالك لخوض لقاء ناري من خلال مواجهة بطل الدوري الأهلي في لقاء كأس السوبر المصري عن نسخة (2017 - 2018) يوم 20 من الشهر الجاري حيث سيشهد اللقاء احتمالية نجاح ميتشو في الفوز بالقمة ليكون حقق اللقب الثاني بعد 12 يومًا من تتويجه بالكأس.

وبعد القمة أمام الأهلي سينطلق مشوار الزمالك المحلي في الموسم الجديد من خلال مواجهة فريق الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول حيث سيكون هذه اللقاء مكرر لميتشو بعدما سبق وأن واجه زعيم الثغر في كأس مصر.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره المحلي خلال الشهر الجاري حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انطلاقة البطولة في 21 من الشهر الجاري إلا أنه لم يعلن مواعيد الأسبوع الأول.

الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري سيعود من جديد للمشوار الأفريقي عندما يخوض غمار منافسات إياب دور الـ32 بمواجهة جينيراسيون فوت بمصر.

ويخوض الزمالك عقب مباراة جينيراسيون فوت عددًا من الاختبارات المحلية بداية من مصر المقاصة في الأسبوع الثاني بجانب مواجهة الصاعد حديثًا للدوري أف سي مصر ثم يلتقي الأبيض غريمه الأهلي في لقاء سيجمعهما ضمن قمة الأسبوع الرابع.

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