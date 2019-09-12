تقرير.. بعد قرعة الدوري.. فايلر أمام 4 اختبارات في 13 يومًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب فريق الكرة الجديد بالنادي الأهلي، تحت المجهر بعدما أسفرت قرعة الدوري المصري عن انطلاقة قوية للأحمر في طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي.

فايلر أصبح أمامه عدد من التحديات سواء على صعيد الجبهات المحلية أو القارية، خاصة أن البداية ستكون في أدغال أفريقيا عندما يخرج الأحمر لمواجهة بطل غينيا الاستوائية أمام كانو سبورت يوم السبت المقبل في اختبار أول للسويسري، فالمدرب الأجنبي مطالب بأن يحقق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة والتي ستقام بمصر.

الأهلي سيعود من غينيا الاستوائية وفي انتظاره لقاء ناري عندما يواجه غريمه التقليدي الزمالك في بطولة السوبر المصري، حيث سيكون السويسري في اختبار صعب في ظل الحالة المعنوية والفنية التي يتميز بها الفريق الأبيض بعد تتويجه بمسابقة كأس مصر على حساب بيراميدز (3-0).

وسيواجه الأهلي غريمه الزمالك في نسخة سوبر موسم (2017 - 2018)، يوم 20 من الشهر الجاري، حيث يلعب الأحمر اللقاء بصفته بطل الدوري بينما يلعب الزمالك بصفته بطل كأس مصر.

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فايلر قد يحقق يوم 20 أكثر من ضربة وهو في حال فوزه على الزمالك سيحقق أول ألقابه المحلية بجانب الفوز على الغريم التقليدي قبل بداية الموسم الجديد والذي سيشهد صراعًا كبيرًا بين الغريمين بجانب وجود بيراميدز في المنافسة على اللقب.

وبعد الانتهاء من مباراة الزمالك بالسوبر سيبدأ فايلر مشواره في البطولة المحلية بالموسم الجديد عندما يواجه سموحة بقيادة "العميد" حسام حسن والذي يقود الفريق الساحلي قبل نهاية الموسم الماضي.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الأسبوع الأول إلا أن المقرر أن تنطلق في 21 من الشهر الجاري، ما يعني أن الأحمر سيخوض مباراته الأولى خلال هذه الفترة أي قبل مباراة العودة أمام بطل غينيا الاستوائية والمقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.

وبالطبع بعد الانتهاء من مباراة العودة سيخضع الأهلي لعدة اختبارات محلية بعد الأسبوع الأول أمام سموحة، فيواجه - بطل الدوري- كلا من الإنتاج الحربي ثم أسوان على ملعبه قبل أن يعود الأحمر لاختبار محلي صعب بمواجهة الزمالك في قمة الأسبوع الرابع.