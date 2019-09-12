مواجهتان متتاليتان أمام القطبين.. طنطا الفريق "المظلوم" في قرعة جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أُجريت اليوم الخميس قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020 والتي أسفرت عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة لبعض الفرق بينما تعرضت فرق أخرى للضغط في الجدول مثل نادي طنطا الذي سيستضيف الزمالك في الجولة الثانية عشرة، ثم يحل ضيفًا على الأهلي في الجولة الثالثة عشر.

ويستهل الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء مشواره بمباراة صعبة أمام وادي دجلة خارج ملعبه، يليها مباراة أخرى قوية أمام بيراميدز صاحب المركز الثالث في جدول الدوري الموسم الماضي.

وفيما جدول مباريات طنطا بالدوري:

الجولة الأولى.. وادي دجلة وطنطا

الجولة الثانية.. طنطا وبيراميدز

الجولة الثالثة.. حرس الحدود وطنطا

الجولة الرابعة.. طنطا وطلائع الجيش

الجولة الخامسة.. الإسماعيلي وطنطا

الجولة السادسة.. طنطا وسموحة

الجولة السابعة.. الاتحاد وطنطا

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الجولة الثامنة.. طنطا والإنتاج الحربي

الجولة التاسعة.. مصر للمقاصة وطنطا

الجولة العاشرة.. طنطا وأسوان

الجولة الحادية عشرة.. إف سي مصر وطنطا

الجولة الثانية عشرة.. طنطا والزمالك

الجولة الثالثة عشر.. الأهلي وطنطا

الجولة الرابعة عشر.. طنطا والجونة

الجولة الخامسة عشر.. المقاولون العرب وطنطا

الجولة السادسة عشر.. المصري وطنطا

الجولة السابعة عشر.. طنطا وإنبي