قمم الدوري.. صراعات متتالية في طريق الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أجريت ظهر اليوم الخميس قرعة مسابقة الدوري موسم (2019 - 2020) حيث من المقرر أن تقام النسخة الجديدة في 19 من الشهر الحالي على أن تختتم في مايو من العام المقبل.

بداية المواجهات القوية في مسابقة الدوري ستجمع الغريمين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من عمر البطولة، حيث عمد الاتحاد المصري لكرة القدم لعدم توجيه القرعة خلال الموسم الجديد عكس المواسم الماضية.

الصراعات المتتالية:

كان من أبرز مشاهد قرعة الدوري في نسختها الجديدة في طريق الأهلي الزمالك وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

مباريات الأهلي القوية:

الأهلي × الزمالك .. الأسبوع الرابع

الأهلي × المصري .. الأسبوع السادس

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الإسماعيلي × الأهلي .. الأسبوع التاسع

بيراميدز × الأهلي .. الأسبوع السادس عشر

مباريات الزمالك القوية:

الأهلي × الزمالك .. الأسبوع الرابع

الزمالك × بيراميدز .. الأسبوع السابع

الزمالك × المصري .. الأسبوع الرابع عشر

الإسماعيلي × الزمالك الأسبوع السابع عشر