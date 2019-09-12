مشوار بيراميدز بالدوري.. جدول متوازن والمنافسة تشتد في المنتصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أجريت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الزمالك وبيراميدز بالجولة السابعة.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
ويستهل بيراميدز -صاحب المركز الثالث الموسم الماضي- مشواره في البطولة بمواجهة أمام إنبي، ويواجه الأهلي في الجولة السادسة عشر.
وفيما يلي جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول:
الجولة الأولى
انبي وبيراميدز
الجولة الثانية
طنطا وبيراميدز
الجولة الثالثة
طلائع الجيش وبيراميدز
الجولة الرابعة
بيراميدز وسموحة
الجولة الخامسة
الإنتاج الحربي وبيراميدز
الجولة السادسة
بيراميدز وأسوان
الجولة السابعة
الزمالك وبيراميدز
الجولة الثامنة
بيراميدز والجونة
الجولة التاسعة
المصري وبيراميدز
الجولة العاشرة
بيراميدز ووادي دجلة
الجولة الحادية عشر
حرس الحدود وبيراميدز
الجولة الثانية عشر
بيراميدز والإسماعيلي
الجولة الثالثة عشر
الاتحاد وبيراميدز
الجولة الرابعة عشر
بيراميدز ومصر للمقاصة
الجولة الخامسة عشر
اف سي مصر وبيراميدز
الجولة السادسة عشر
بيراميدز والأهلي
الجولة السابعة عشر
المقاولون العرب وبيراميدز
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