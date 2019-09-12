محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مران الأهلي في غينيا.. محاضرة لفايلر.. وتدريبات خفيفة
أسطورة أرسنال يدعم دافيد لويز بعد اخفاقه أمام صلاح
بمشاركة الخطيب.. إنفانتينو يجتمع مع الجنايني في مقر الكاف
تقرير.. كلوب لا يخطئ مرتين.. وصلاح قد يكون المستفيد الأبرز
إدارة الأهلي تطلب حيثيات حكم غرامة هيندريك
استعدادًا لبطل غينيا.. الأهلي يعلن موعد وصول الرباعي الدولي
صدمة لبرشلونة.. غياب ميسي قد يدوم للقاء فالنسيا
سياسة التجديد مستمرة.. ليفربول يريد التجديد للرباعي
مدرب ليفربول يكشف تفاصيل جديدة حول عودة أليسون
تقرير.. الانطلاقة من غينيا.. ماذا يحقق فايلر في البدايات؟
باسل الفلسطيني.. قصة لاعب يحترف اليد والطائرة والسلة في آنٍ واحد
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. إنفانتينو يجتمع مع الجنايني بمشاركة الخطيب.. ومران الأهلي الأول في غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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