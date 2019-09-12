3 ضوابط جديدة لمواعيد مباريات الأندية المصرية المشاركة قاريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن حسام الزناني رئيس لجنة المسابقات المعُين من اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ضوابط جديدة للأندية المصرية المشاركة أفريقياً وعربياً.

ويلعب الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري فى الكونفيدرالية، فيما يلعب الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

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وقال الزناتي على هامش قرعة بطولة الدوري الممتاز "الفرق التى ستلعب قارياً خارج الأرض ستحصل على راحة 4 أيام قبل وبعد المباريات فيما ستحصل على 3 أيام فقط بعد خوضها للمباريات القارية على ملاعبها".

وتابع "في حالة الوصول إلى دور نصف النهائي بالبطولات القارية المختلفة ستحصل الأندية على 6 أيام راحة قبل وبعد المباراة التى تقام خارج الأرض، و5 أيام قبل وبعد المباراة التى تقام داخل مصر".

وأنهي "فى حالة الوصول للنهائي ستطبق نفس قاعدة التعامل مع الدور قبل النهائي".