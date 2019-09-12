مشوار الزمالك بالدوري.. الإسماعيلي بديلًا للأهلي في النهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجريت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة.

وأقيمت القرعة بطريقة "غير موجهة" عكس الحال في المواسم السابقة حيث كان يتم تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك إلى الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة "ساحلية" أمام الاتحاد السكندري، ثم مصر للمقاصة يليه "إف سي مصر" قبل صدامه مع الأهلي.

وفيما يلي جدول مباريات الزمالك بالدور الأول:

-الجولة الأولى: الزمالك والاتحاد السكندري

-الجولة الثانية: مصر للمقاصة والزمالك

-الجولة الثالثة: الزمالك و"إف سي مصر"

-الجولة الرابعة: الأهلي والزمالك

-الجولة الخامسة: الزمالك والمقاولون العرب

-الجولة السادسة: إنبي والزمالك

Advertisements

-الجولة السابعة: الزمالك وبيراميدز

-الجولة الثامنة: طلائع الجيش والزمالك

-الجولة التاسعة: الزمالك وسموحة

-الجولة العاشرة: الإنتاج الحربي والزمالك

-الجولة الحادية عشرة: الزمالك وأسوان

-الجولة الثانية عشرة: طنطا والزمالك

-الجولة الثالثة عشر: الجونة والزمالك

-الجولة الرابعة عشر: الزمالك والمصري

-الجولة الخامسة عشر: وادي دجلة والزمالك

-الجولة السادسة عشر: الزمالك وحرس الحدود

-الجولة السابعة عشر: الإسماعيلي والزمالك