تدريبات المصري بالكونفدرالية تحت الأمطار

شهدت تدريبات النادى المصري على ستاد عمان بمدينة زنجبار التنزانية الذى ستقام عليه مباراة المصرى ونادى ماليندى ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الإفريقية أمطارًا فى النصف الثانى منها حيث هطلت الأمطار وهو ما إعتبره إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فرصة طيبة لتدريب اللاعبين وسط الأمطار تحسبا لسقوطها يوم المباراة والمقرر إقامتها في الثالثة والربع عصر الأحد القادم.

وشهدت التدريبات التى إستمرت ساعة ونصف

تدريبات فك العضلات والإطالات لإزالة آثار إرهاق رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى زنجبار وتدريبات بالكرة لأخذ حساسية أرضية الملعب من النجيل الصناعى وهى أرضية سيئة للغاية وملعب المباراة أيضا غير كبير ويتسع لـ 7 آلاف مشجع بحد أقصى وأدى الحراس الثلاثة تدريبات فردية وجماعية بقوة ، وأدى الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق تدريباً منفرداً لعناءه من السفر.

وأدى شيخ موكورو ومحمود حمد تدريبات جرى بعد إنتهاء التدريبات الجماعية ونزل اللاعبون لحوض الثلج لفك العضلات والإرهاق.

أكد محمد الخولى رئيس البعثة ان المحاولات مازالت مستمرة لبث المباراة على الهواء وأن النادي لديه البديل الذى لا يحرم جماهيره من متابعة اللقاء مباشرة والإطمئنان على المباراة، وسوف يؤدى الفريق تدريبات الجمعة فى العاشرة صباحًا لإنشغال الملعب فى مباريات رسمية، وأجرى السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بتنزانيا إتصالا هاتفيا مع اللواء ياسر سالم المدير الإدارى وتحدث مع رئيس البعثة عن كافة الأمور المتعلقة بها ووعد بحضور المباراة.