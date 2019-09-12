موعد مباراة التعاون والعدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستتضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية غدًا الجمعة مواجهة فريق التعاون أمام نظيره العدالة الصاعد حديثًا للدرجة الأولى وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. يدخل التعاون الجولة الثالثة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل العدالة السعودي المركز الثالث برصيد 4 نقاط. موعد مباراة التعاون والعدالة: Advertisements تقام مباراة التعاون و العدالة فى تمام الساعة 5:50 بتوقيت مصر، 6:50 بتوقيت المملكة العربية تمام الساعة 5:50 بتوقيت مصر، 6:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7:50 بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة التعاون والعدالة: تذاع مباراة فريق التعاون أمام نظيره العدالة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sport +1“ بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

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