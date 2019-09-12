يد الأهلي يلتقي هليوبوليس في بطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الخميس أمام فريق هليوبوليس في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، ويسعى الأهلي إلى مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز، بعد تغلبه على الطيرانفي الجولة الأولى من البطولة.
ويغيب عن الفريق في مباراة اليوم كل من إسلام حسن ومحمود فايز وممدوح طه للإصابة.
واستعد الفريق بشكل قوي بعد خوض اللاعبين تدريبات مكثفة على مدار الأيام الماضية.
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