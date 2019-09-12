الأهلي يواجه الإنتاج الحربي غدًا ببطولة الجمهورية

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ غداً الجمعة فريق الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

الأهلي يسعى لتحقيق فوز جديد أمام الإنتاج الحربي ليواصل التقدم في جدول ترتيب المسابقة مبكراً، بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية خارج أرضه على الجونة،

بنتيجة 4 صفر.

ووصل رصيد الأهلي إلى ٩ نقاط من 4 مباريات، حيث فاز في٣ مباريات وخسر مباراة واحدة، وكان الفريق قد فاز في الجولة الأولي على سموحة بهدف واحد مقابل لاشيء، ثم خسر في الجولة الثانية من الزمالك

بهدف دون رد، وفاز على الاتحاد السكندري 3ــ1 ، ثم الفوز علي الجونة برباعية نظيفة، وسجل الفريق في مبارياته السابقة 8 أهداف مقابل هدفين فقط في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مدير اداريا ومحمد إمام طبيبا ، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.