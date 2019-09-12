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اتحاد جدة يضع برنامجًا تأهيليًا لفهد المولد من أجل العودة

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كشف أنمار الحائلي رئيس نادى اتحاد جدة في تصريحات تلفزيونية أدلى بها على أنه يجهز خطة بإرسال فهد المولد لأحد الدول الأوروبية للعمل على تأهيله وتجهيزه قبل العودة

للمشاركة مرة أخرى مع الاتحاد بعد انتهاء عقوبته بالإيقاف التي تعرض لها بسبب ثبوت تناوله للمنشطات.

وسقط المولد في فخ المنشطات بعد

خضوعه لكشف مفاجئ فور انتهاء مباراة الاتحاد أمام النصر في كلاسيكو الدوري السعودي الموسم الماضي.

أثبتت الفحوصات وصول مادة الإمفيتامين المحظورة إلى جسد فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي، والتي تسببت في إيقافه من قبل لجنة المنشطات .

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