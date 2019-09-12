سمير عدلي يستقبل ثنائي الأهلي في مطار مالابو

حرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على استقبال كل من على «علي معلول، ووليد أزارو، في مطار مالابو عاصمة غينيا الاستوائية فيالساعة الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء عقب عودتهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعبان في تدريباتالأهلي التي تقام في الخامسة مساء اليوم على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.
ويلتقي الأهلي مع فريق كانو سبورت في السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية، ضمن ذهاب دور الـ٣٢لبطولة إفريقيا.
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