مران منفرد لمحمود وادي في تدريبات المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم منذ قليل على ملعب عمان بزنجبار أداء الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق مراناً منفرداً تحت إشراف الدكتور

هشام مصطفى طبيب الفريق.

كان اللاعب قد وصل إلى زنجبار صباح اليوم قادماً من سنغافورة وذلك بعد خوضه أول أمس الثلاثاء

لمباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا والتي جمعت منتخب فلسطين بنظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة التي أقيمت على ستاد جالان بيسار وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف، حيث شارك اللاعب بشكل أساسي.