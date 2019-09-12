اجتماع تنسيقي لجهاز الأهلي قبل تدريبات اليوم

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة رينيه فايلر اجتماعًا تنسيقيًّا صباح اليوم عقب تناول وجبه الإفطار ضم كل من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخططالأحمال، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ للترتيب لمران الفريق الذي يقام في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة.
واستفسر فايلر عن حالة الجو خاصة أن الفترة الحالية في غينيا الاستوائية تشهد هطول الأمطار على مدار اليوم.
وكان الأهلي قد أدى مرانًا خفيفًا في الخامسة من مساء أمس اقتصر على فك العضلات نظرًا لرحلة الطيران الشاقة من القاهرة لغينيا الاستوائية.
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