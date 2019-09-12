الأهلي يخوض مرانه الثاني في غينيا مساء اليوم

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في غينيا الاستوائية مساء اليوم الخميس على الملعب الذى تقام عليه المباراة؛ استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد خاض أول تدريباتهأمس الأربعاء في حديقة الفندق عقب وصول البعثة من القاهرة بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة ١٢ ساعة تخللها ترانزيت ساعتين في أديس أبابا.
وفضَّل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيهفايلر إقامة مرانًا استشفائيًّا بسيطًا أمس للاعبي الفريق لفك العضلات بعد الرحلة الطويلة التي استغرقتها البعثة، على أن يركز مران اليوم على الجوانب الفنية والخططية بشكل كبير، وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني.
وتقام مباراة الأهلي وكانو سبورت في تمام السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.
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