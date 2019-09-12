الأهلي يحصل على موافقة للتدريب بملعب مباراة كانو سبورت

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه حصل على موافقة مسئولي كانو سبورت الغيني بالسماح للفريق بخوض التدريب اليوم وغدًا على ملعب المباراة.

وأضاف عبدالحفيظ أنه حرص على التفاوض مع مسئولي النادي الغيني،

خصوصًا أن العاصمة الغينية مالابو ليس بها ملعب نجيل طبيعي سوى ملعب المباراة فقط .

وأوضح عبدالحفيظ أنه حصل على موافقة النادي الغيني، وهو ما

ينعكس بصورة إيجابية علي الفريق بعد خوض المران على ملعب نجيل طبيعي بدلا من الصناعي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر إقامتها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.