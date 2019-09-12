محمد صلاح يهزم ماني ويتوج بطلاً لشهر أغسطس في ليفربول

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وقع اختيار جمهور نادي ليفربول الإنجليزي على المهاجم الدولي المصري “محمد صلاح” لنيل لقب أفضل لاعب بين صفوف الفريق خلال شهر أغسطس الماضي.
وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف في البريميرليج من بينهم ثنائية أمام تشيلسي على ملعب آنفيلد روود، بالإضافة إلى صناعته لهدفين، الأمر الذي جعل منه أكثر لاعب مؤثر في الريدز.
وتعرض محمد صلاح لموقف محرج في نهاية الشهر الماضي، عندما أتهم في وسائل الإعلام البريطانية بالأنانية لعدم تمريره الكرات إلى زميله في الفريق “ساديو ماني”.
وخرج ساديو ماني عن المألوف أثناء تغييره في نهاية مباراة بيرنلي التي انتصر فيها ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، وتحدثت الصحف العالمية عن غضب ماني واعتراضه على يورجن كلوب بسبب أسلوب محمد صلاح.
لكن قائد الفريق “هندرسون” حاول التقليل من الأمر، مؤكدًا أن ماني ذهب إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة بابتسامة عريضة ومزح مع محمد صلاح.
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