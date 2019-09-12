وعد الحر دين عليه سيدي الرئيس !!!

يُعتبر الوفاء بالوعود صفة أخلاقية جليلة من صفات الإنسان، وذلك لتوفير الثقة في المُجتمعات .. عندما يقطع الإنسان عهدا أو وعدا على نفسه .. يَكون ذلك بمثابة إنشاء عقد أو التزام ذاتي، يجب أن يكون مسؤولا عن الوفاء به .. كما أن الوفاء بالوعد صفة من صفات الله ، مصداقا لقوله تعالى في سورة الروم :” وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون”..

بعد الخروج الصاغر لأسود الأطلس من نهائيات كأس الأمم الإفريقية الماضية أمام “سناجب” البنين، انتظر الرأي العام المغربي قرارات قوية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم “الاتحاد المغربي للعبة”، وبعد أيام وأسابيع من السُبات .. خَرج الرئيس فوزي لقجع في اجتماع حضرته كل الأطياف المنتمية للحقل الكروي بالمغرب .. للحديث عن تحديات ومشاريع جديدة تخص الدوري المغربي لكرة القدم، مُتناسيا الخيبة والصفعة القارية .. وكأنه تعمد انتهاج سياسة ذر الرماد في العُيون ..

قَطع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، على نفسه عهدا بأنه لن يسمح بتجاوزات جديدة، مُؤكدا على ضرورة تحويل الأندية الوطنية إلى شركات رياضية .. مُشددا بلهجة واثقة وحادة على أن الأندية التي لن تتحول إلى شركات رياضية قبل بداية الدوري .. لن يُسمح لها بالمشاركة في البطولة ..

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وقبل أيام أو ساعات معدودات على بداية الدوري المغربي لكرة القدم، يَبدو أن السيد الرئيس قد أخلف وعده فعلا .. ونحن نُشاهد فعليا ناديا وحيدا “الدفاع الحسني الجديدي” يحمل صفة المصادقة على نظامه الأساسي للشركة الرياضية ..

وُعود السيد الرئيس لم تقف عند هذا الحد .. بل تعدى ذلك ليُعلن حينها أن الدوري المغربي في نسخته الجديدة سيعرف اعتماد تقنية الفيديو “الفار” للحد من الأخطاء التحكيمية .. لكن يَبدو أن السيد الرئيس يجب أن يستعين بـ”الفار” ليطلع على الكلام والوعود التي نطق بها .. ولم يَفِ بها إلى حدود الساعة ..