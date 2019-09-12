جدول مباريات الزمالك في موسم 2020/2019

سُحبت قرعة الدوري المصري الممتاز، موسم 2020/2019، ظهر اليوم الخميس، بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومندوبي الأندية، في قاعة مؤتمرات أحد فنادق وسط العاصمة “القاهرة”.
وأسفرت القرعة عن افتتاح نادي الزمالك لموسمه بمواجهة الاتحاد السكندري، على أن يختتم الفريق الدور الأول من الدوري بلقاء قمة مع الإسماعيلي.
والتالي جدول الزمالك في الموسم الجديد (الدور الأول)
|
المباراة
|
الأسبوع
|
الزمالك – الاتحاد السكندري
|
1
|
مصر المقاصة – الزمالك
|
2
|
الزمالك – أف سي مصر
|
3
|
* الأهلي – الزمالك
|
4
|
الزمالك – المقاولون العرب
|
5
|
إنبي – الزمالك
|
6
|
الزمالك – بيراميدز
|
7
|
طلائع الجيش – الزمالك
|
8
|
الزمالك – سموحة
|
9
|
الإنتاج الحربي – الزمالك
|
10
|
الزمالك – أسوان
|
11
|
طنطا – الزمالك
|
12
|
الجونة – الزمالك
|
13
|
الزمالك – المصري
|
14
|
وادي دجلة – الزمالك
|
15
|
الزمالك – حرس الحدود
|
16
|
الإسماعيلي – الزمالك
|
17
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