جدول مباريات الزمالك في موسم 2020/2019

سُحبت قرعة الدوري المصري الممتاز، موسم 2020/2019، ظهر اليوم الخميس، بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومندوبي الأندية، في قاعة مؤتمرات أحد فنادق وسط العاصمة “القاهرة”.

وأسفرت القرعة عن افتتاح نادي الزمالك لموسمه بمواجهة الاتحاد السكندري، على أن يختتم الفريق الدور الأول من الدوري بلقاء قمة مع الإسماعيلي.

والتالي جدول الزمالك في الموسم الجديد (الدور الأول)