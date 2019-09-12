قُرعة الدوري المصري..مظاهر خداعة وحركات “قَرعة”

سُحبت ظهر اليوم الخميس، قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز (2020/2019) في قاعة مؤتمرات أحد أفخم فنادق القاهرة، وسط حضور كثيف من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.

كل شيء كان على ما يُرام، القاعة المجهزة، والحضور المميز من معظم وسائل الإعلام ومن مسؤولي الاتحاد المصري ومسؤولي الأندية، فضلاً عن النقل التلفزي المحترف، والانتشار الجيد لمراسلي القناة الناقلة للحدث.

لكن المظاهر كانت خداعة، فتلك التفاصيل في كفة، وتفاصيل القرعة نفسها في كفة أخرى، فلم يُحدد الاتحاد تاريخ كل مباراة من مباريات الدوري وموعد ومكان إقامتها، كما نرى في الدوريات المحترمة.

اتحاد الكرة قبل بدء القرعة بـ 48 ساعة أوصل للصحفيين شعور بأن هناك شيء استثنائي ينتظرهم، حين وضع ترتيبات إعلامية خاصة للحدث بحجة ضيق مساحة القاعة، وفي ظل حضور 18 مندوبًا من مندوبي أندية الدوري.

الصحفيون رسموا في خيالهم أحلامًا وأمالاً عظيمة بعد تعيين شاب عشريني في منصب مدير لجنة المسابقات وبعد كل تلك الترتيبات الاحترافية.

أول أمل تمثل في الحصول على تاريخ المباراة، ثم التعرف على توقيت إقامة المباراة، ومن ثم ملعب كل مباراة من مباريات الموسم الكروي الجديد، وما إلى غير ذلك من قوانين جديدة للموسم، كل هذا بسبب الدقة والثقة غير العادية التي تحدث بها المكتب الإعلامي للاتحاد عن حفل سحب القرعة، لكن تلك الأحلام ذهبت أدراج الرياح.

المكتب الإعلامي للاتحاد أخبر المؤسسات الصحفية بأنه تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، وقُسم عدد 30 مقعدًا مناصفة بين الصحف الورقية والرياضية والمواقع الإلكترونية.

وقال المكتب الإعلامي “وقع الاختيار على مراسلي المواقع الإلكترونية الأكثر تحقيقًا للزيارات في مواقع الإحصاءات العالمية خلال شهر أغسطس 2019”.

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وأضاف المركز الإعلامي للاتحاد المصري “سيتم توفير الصور الفوتوغرافية من داخل القاعة لجميع وسائل الإعلام، ونقل القرعة تلفزيونيًا بشكل حصري على قناة On Sport”.

وبعد الوصول إلى القاعة وبدء مراسم القرعة، وقعت الصدمة التي تُدلل على موسم كارثي جديد، مليء بالمؤجلات، والمواعيد المضروبة، مثله مثل سابقه من مواسم.

اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري بقيادة “عمرو الجنايني” رفضت تحديد أماكن إقامة مباريات الموسم الجديد للدوري، خاصةً لقطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” وقطبي القناة “الإسماعيلي والمصري”.

وركز مسؤولو الاتحاد على شيء واحد فقط خلال القرعة، أن مباريات الموسم الجديد ستلعب بكرة موحدة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونتساءل لماذا لا يكون كل شيء مثل الدوري الإنجليزي الممتاز؟ لماذا لم تُحدد تواريخ المباريات؟ لماذا لم تُحدد ساعات إقامة المباريات؟ لماذا كل شيء يُترك إلى الظروف أو لحين ميسرة؟

وماذا عن حضور الجمهور؟ هل سنرى المدرجات فارغة مثل كل موسم وسط وعود كاذبة؟

قُرعة الدوري الجديد..للأسف قَرعة مثل بطيخة في بداية موسم الصيف!