بيريز يُخطط لإجراء كلاسيكو التنس في البيرنابيو

أكد صحيفة “ABC” الإسبانية الذائعة الصيت أن رئيس نادي ريَال مدريد الإسباني يُخطط لإجراء مُباراة كلاسيكو التنس بين الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر على أرضية قلعة النادي الملكي “سانتياجو بيرنابيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الملكي فلورينتينو بيريز يسعى جاهدا لتنظيم مُباراة تنس تعرف حُضور أزيد من 80 ألف مُتفرج.

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وكانت العاصمة البلجيكية بروكسيل قد شهدت أعلى معدل جماهيري في مُباراة للتنس، سنة 2010، في المباراة التي جمعت البطلة البلجيكية السابقة كيم كليستيرز والأمريكية سيرينا ويليامز، إذ وصل عدد المشاهدين 35681 متفرج.

وكان البطل الإسباني رافا نادال يُخطط لإجراء مباراة في سانتياجو بيرنابيو أمام البطل الصربي نوفا دجوكوفيتش، سنة 2012، قبل أن تُلغى المباراة بسبب إصابة الماتادور الإسباني في الركبة، والتي كانت قد حرمته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “لندن 2012”.