مورينيو : ريال مدريد هي أجمل ذكرى .. وجئت لإيقاف هيمنة برشلونة

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن تجربته رفقة النادي الملكي هي أجمل ذكرى في مسيرته التدريبية، مؤكدا أنه كان قد جاء لتدريب الميرينجي لإيقاف زحف وسيطرة نادي برشلونة حينها.

وصرح جوزيه مورينيو في حوار مع قناة “11” البرتغالية قائلا :” ريال مدريد هي أجمل ذكرى في مسيرتي التدريبية .. وذلك نظرا لما تعلمته كمدرب وكشخص .. لقد كانت فرصة رائعة وعظيمة”.

وأضاف :” ما طُلب مني حينها كان يُوافق عقليتي وطبيعتي التي تتسم بالتحدي .. أخبروني حينها أننا نواجه أفضل فريق في العالم وأننا نُعاني .. فكان يجب أن نقلب الطاولة”.

Advertisements

وأشار إلى أن التتويج بلقب كأس الملك الإسباني على حساب برشلونة هو أفضل بطولة حققها :” كان يجب أن نمنع برشلونة من التفوق علينا .. لذلك يمكنني اعتبار كأس الملك التي حققناها أمامهم بمثابة أفضل بطولة لي .. منذ تلك اللحظة تغيرت الأمور وفزنا بعدها بالليغا والسوبر”.

وأنهى حديثه قائلا :” لسوء الحظ لم ننجح في تحقيق دوري أبطال أوروبا، إذ خسرنا في نصف النهائي في 3 سنوات متتالية”.