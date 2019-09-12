جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2020/2019

سُحبت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019، ظهر اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور إعلامي مكثف.
وأسفرت القرعة عن وضع مباراة قمة المسابقة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة.
إليكم جدول مباريات حامل اللقب “الأهلي” في الدور الأول من الدوري:
|
المباراة
|
الأسبوع
|
سموحة – الأهلي
|
1
|
الأهلي – الإنتاج الحربي
|
2
|
أسوان – الأهلي
|
3
|
الأهلي – الزمالك
|
4
|
الجونة – الأهلي
|
5
|
الأهلي – المصري البورسعيدي
|
6
|
وادي دجلة – الأهلي
|
7
|
الأهلي – حرس الحدود
|
8
|
الإسماعيلي – الأهلي
|
9
|
الأهلي – الاتحاد السكندري
|
10
|
مصر المقاصة – الأهلي
|
11
|
الأهلي – إف سي مصر
|
12
|
الأهلي – طنطا
|
13
|
المقاولون العرب – الأهلي
|
14
|
الأهلي – إنبي
|
15
|
بيراميدز – الأهلي
|
16
|
الأهلي – طلائع الجيش
|
17
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