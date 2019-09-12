جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2020/2019

سُحبت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019، ظهر اليوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور إعلامي مكثف.

وأسفرت القرعة عن وضع مباراة قمة المسابقة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة التاسعة.

إليكم جدول مباريات حامل اللقب “الأهلي” في الدور الأول من الدوري: