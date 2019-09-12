بعد مودريتش .. ريال مدريد يخسر جهود أحد نجومه أمام سان جيرمان

أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية والمقربة من أسوار نادي ريال مدريد الإسباني أن المدرب الفرنسي للنادي الملكي، زين الدين زيدان، سيكون مُجبرا على الاعتماد على المدافع البرازيلي الجديد للنادي الملكي، إيدير ميليتاو، في المُباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن النادي الملكي سيُحرم من خدمات القائد سيرخيو راموس في المباراة الأولى في دوري الأبطال، إذ عليه أن يستوفي عقوبة الإيقاف التي تعرض لها في الموسم الماضي بعد طرده في مباراة ذهاب ثمن النهائي أمام أياكس أمستردام الهولندي.

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وفي سياق متصل، سيحرم النادي الملكي من خدمات المدافع الإسباني ناتشو الذي سيغيب بداعي الإيقاف.

كما أنه من المنتظر أن يغيب لوكا مودريتش عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.