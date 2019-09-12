بيريز : نحب هذا اللاعب الفرنسي .. وسنواصل السعي لضمه

أكد فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن ناديه مُعجب باللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، مُشيرا إلى أنهم أرادوا ضمه لكن طلبهم قُوبل بالرفض.

وشدد فلورينتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، على أن ناديه سيُواصل سعيه لضم النجم الفرنسي مبابي.

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وصرح فلورينتينو بيريز قائلا :” هُناك لاعب فرنسي (في إشارة إلى مبابي) نُريده وسوف نحاول التعاقد معه”.

وأضاف :” لقد حاولنا فعلا التعاقد معه لكنه يرفضون بيعه”.