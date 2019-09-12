رياضة | أول قرار لميتشو بعد وصول بعثة الزمالك للسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار لميتشو بعد وصول بعثة الزمالك للسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مران اليوم على ملعب لاديور المقرر له استضافة مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار ميتشو لمعاينة ارضية الملعب والوقوف على مدى صالحيتها لخوض المباراة عليها، بالإضافة إلى تحديد الخطة المناسبة للفريق المنافس وارضية الميدان.

وقد غادرت البعثة الاراضي المصرية فجر اليوم الأربعاء وذلك بعد انتهاء المران الوحيد للابيض عقب الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة

وقرر الصربي ميتشو المدير الفني للفارس الابيض استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الابيض من القائمة المسافرة إلى السنغال لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يخوض شيكا برنامج بدني تم اعداداه من قبل الجهاز الفني للفريق، ليكون ضمن اللاعبين المتواجدين في مباراة السوبر المصري امام الأهلي والمقرر إقامتها يوم ٢٠ من الشهر الجاري.

وقد اعلن ميتشو قائمة مباراة الزمالك وبطل السنغال وجاءت كالتالي :

Advertisements

حراسة المرمى: محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما، محمد عنتر- أشرف بن شرقي، كريم بامبو.

خط الهجوم: خالد بو طيب، مصطفي محمد، عمر السعيد.

وجاء غياب شيكا عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال لمواجهة فريق جينيراسون فوت في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب حصوله على راحة من الجهاز الفني للابيض بقيادة الصربي ميتشو.

ونجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.