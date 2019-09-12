رياضة | على طريقة وردة.. فتاة تركية تتهم محمد النني بفضيحة أخلاقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة وردة.. فتاة تركية تتهم محمد النني بفضيحة أخلاقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فتاة تدعى بيرين جوني عن محادثات المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وحاول من خلالها التعرف عليها بمثل طريقة عمرو وردة نجم منتخب مصر.

وأوضحت صحيفة "fanatik" التركية أن بيرين جوني أكدت محمد النني حاول التعرف عليها بشكل غريب كما ورد في المحادثات.

وانتقل محمد النني إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما قرر أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال إعارته لبطل تركيا.

وتعرض عمرو وردة نجم منتخب مصر لموقف محمد النني على هامش معسكر الفراعنة عندما نشرت فتاة مكسيكية تفاصيل محاولته التعرف عليها بشكل جنسي مثير.