رياضة | محمد صلاح: أنا سعيد للفوز بالجائزة ومن الرائع تسجيل الأهداف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: أنا سعيد للفوز بالجائزة ومن الرائع تسجيل الأهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في شهر أغسطس.

وفاز صلاح صاحب الـ 27 عام بجائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر أغسطس الماضي بعد تألقه مع الريدز منذ بداية الموسم الجديد بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة اثنين خلال أربع جولات في البريميرليج.

وصرح محمد صلاح للموقع الرسمي لليفربول قائلاً: "أنا سعيد للفوز بالجائزة ، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري، وحصدنا النقاط كاملة".

وأكمل: "لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها ، لذلك نحن سعداء بما حققناه حتى الآن".

وبسؤاله هل كان هدفه في مرمى أرسنال هو الأفضل قال: "أحد أفضل أهدافي، ولكن لا أستطيع القول إنه الأفضل حتى الآن ولكنني أعجبت به".

وأضاف: "لقد جاء في وقت مهم حتى يشعر الفريق بالراحة بعد تسجيل هدفين، كنا بحاجة لقتل المباراة وأعتقد أن الهدف أحدث فارق في الفوز".

Advertisements

وتابع: "من الرائع تسجيل الأهداف ، لكن كما قلت عدة مرات أهم شيء هو أن يفوز الفريق، طالما نفوز ، لا يهم من يسجل الهدف ".

ش

وعن مباراة نيوكاسل المقبلة بالدوري قال: " نيوكاسيل فريق قوي بسبب الطريقة التي يلعب بها، لديهم فريق جيد ومدرب جيد".

وانهى صلاح قائلاً: "نحن بحاجة للتركيز على أنفسنا في الموسم الماضي خسرنا بفارق نقطة واحدة ، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة الآن".

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من بريميرليج، يليها مباراته الافتتاحية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة جمعهما بعد الفوز في أول أربع جولات بالدوري الممتاز.