رياضة | افتتاحية الأهلي وسموحة.. ماذا يقدم حسام حسن أمام الأحمر في المواجهات المبكرة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاحية الأهلي وسموحة.. ماذا يقدم حسام حسن أمام الأحمر في المواجهات المبكرة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قرعة الدوري الممتاز التي أجريت اليوم الخميس ، حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة إلى مواجهة مبكرة مع النادي الأهلي في ضربة البداية في مسابقة الدوري الممتاز.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 عن مواجهة الأهلي أمام سموحة في افتتاح لقاءات الفريقين بالبطولة المحلية.

ويتفوق النادي الأهلي على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة في مواجهات الأحمر ضد الأندية الستة التي قادها العميد.

حيث فاز الأهلي في 11 مباراة ، بينما تفوق حسام حسن في 5 مباريات وتعادل في 5 أخرى، إلا أن الندية كانت حاضرة في مباراتين اصطدم بهما الأهلي ضد حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة مبكراً في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

والتقى الأهلي أمام العميد في الجولات المبكرة، وتحديداً الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

والجولة الثانية من الموسم الماضي وكان العميد مدرباً للمصري أيضا لكنه خسر أمام المارد الأحمر بهدفي ساليف كوليبالي ووليد أزارو.

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وانطلقت قرعة الدوري المصري الممتاز؛ اليوم الخميس بمشاركة 18 ناديا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة جماهيرية بحتة بين الأهلي والمصري البورسعيدي بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

وتتسم مباريات الأهلي والمصري البورسعيدي؛ بالندية الشديد سواء على المستوى الجماهيري أو الفني.

وكانت القرعة كشفت؛ عن المواجهات الكبرى بالدوري المصري الممتاز؛ بعد إلغاء القرعة الموجهة كما جرت العادة بالمواسم السابقة.

وأعلنت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة.

بينما أفصحت القرعة عن استضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.