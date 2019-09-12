رياضة | لجنة المسابقات تكشف كيفية الهروب من ضغط المباريات في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تكشف كيفية الهروب من ضغط المباريات في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن معايير إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الزناتي، عن أن الجبلاية وضعت جدولا لمواعيد مباريات الأندية المشاركة في إفريقيا خلال بطولة الدوري.

وقال الزناتي: "الفريق الذي يلعب داخل مصر يحصل على راحة 3 أيام قبل المباراة و3 أيام بعدها، أما إذا كان يخوض المباراة خارج أرضه فإنه سيحصل على 4 ايام راحة قبل اللقاء و4 بعدها، وفي حالة وصول الفريق لنصف النهائي او النهائي ستزيد مدة الراحة الى 5 أيام قبل المباراة ومثلهم بعدها.

وأضاف أنه سيتم ضغط مباريات الدوري هذا الموسم لتنتهي المسابقة في مايو ويبدأ الدوري الجديد في أغسطس مثل دوريات أوروبا.

ولفت الزناتي إلى أن جدول الدوري سيتم إعلانه حتى نهاية الدور الأول خلال 48 ساعة

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وأكد مسؤولو الجبلاية أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية

واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.