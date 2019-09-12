رياضة | ننشر جدول مباريات فريق إنبي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول مباريات فريق إنبي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت ظهر اليوم الخميس، قرعة الدوري المصري التي أقيمت، بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019 2020. وينشر " الخليج 365 الرياضي" مباريات فريق إنبي في مسابقة الدوري على النحو التالي- الأسبوع الأول: إنبى × بيراميدز الأسبوع الثاني: إنبى × طلائع الجيش الأسبوع الثالث: سموحة × إنبى الأسبوع الرابع: إنبى × الإنتاج الحربي الأسبوع الخامس: أسوان × إنبى الأسبوع السادس: إنبي × الزمالك الأسبوع السابع: الجونة × إنبيد Advertisements الأسبوع الثامن: إنبي × المصري الأسبوع التاسع:وادى دجلة × إنبى الأسبوع العاشر: إنبي × حرس الحدود الأسبوع الحادى عشر: الإسماعيلي × إنبى

الأسبوع الثانى عشر: إنبي × الاتحاد السكندري الأسبوع الثالث عشر: مصر المقاصة × إنبى الأسبوع الرابع عشر:إنبى × إف سى مصر الأسبوع الخامس عشر: الأهلى × إنبى الأسبوع السادس عشر:إنبى × المقاولون العرب الأسبوع السابع عشر: طنطا × إنبى.



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