رياضة | ننشر جدول مباريات فريق إنبي في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول مباريات فريق إنبي في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وينشر " الخليج 365 الرياضي" مباريات فريق إنبي في مسابقة الدوري على النحو التالي-
الأسبوع الأول: إنبى × بيراميدز
الأسبوع الثاني: إنبى × طلائع الجيش
الأسبوع الثالث: سموحة × إنبى
الأسبوع الرابع: إنبى × الإنتاج الحربي
الأسبوع الخامس: أسوان × إنبى
الأسبوع السادس: إنبي × الزمالك
الأسبوع السابع: الجونة × إنبيد
الأسبوع الثامن: إنبي × المصري
الأسبوع التاسع:وادى دجلة × إنبى
الأسبوع العاشر: إنبي × حرس الحدود
الأسبوع الحادى عشر: الإسماعيلي × إنبى
الأسبوع الثانى عشر: إنبي × الاتحاد السكندري
الأسبوع الثالث عشر: مصر المقاصة × إنبى
الأسبوع الرابع عشر:إنبى × إف سى مصر
الأسبوع الخامس عشر: الأهلى × إنبى
الأسبوع السادس عشر:إنبى × المقاولون العرب
الأسبوع السابع عشر: طنطا × إنبى.