رياضة | جدول مباريات المصري في الدوري.. بداية سهلة ونهاية محبوبة لبورسعيد

قدم المصري البورسعيدي مستوي مذهل ولفت الأنظار إليه عندما تولى قيادته حسام حسن المدير الفني لسموحة الحالي وظل يقدم نفس المستوى تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق والمرشح الأول لقيادة المنتخب.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مواجهات الفريق البورسعيدي في الدوري في الموسم الجديد:

- يحل المصري ضيفا على حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري



- يحل المصري ضيفا على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري



- يستضيف المصري الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري



- يحل المصري ضيفا على مصر المقاصة في الجولة الرابعة من الدوري



- يستضيف المصري إف سي مصر في الجولة الخامسة من الدوري



- يحل المصري ضيفا على الأهلي في الجولة السادسة من الدوري



- يستضيف المصري المقاولون العرب في الجولة السابعة من الدوري



- يحل المصري ضيفا على إنبي في الجولة الثامنة من الدوري

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- يستضيف المصري براميدز في الجولة التاسعة من الدوري



- يحل المصري ضيفا على طلائع الجيش في الجولة العاشرة من الدوري



- يستضيف المصري سموحة في الجولة الحادية عشر من الدوري



- يحل المصري ضيفا على الإنتاج الحربي في الجولة الثانية عشر من الدوري



- يستضيف المصري أسوان في الجولة الثالثة عشر من الدوري



- يحل المصري ضيفا على الزمالك في الجولة الرابعة عشر من الدوري



- يستضيف المصري الجونة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري



- يستضيف المصري طنطا في الجولة السادسة عشرة من الدوري



- يحل المصري ضيفا على وادي دجلة في الجولة السابعة عشرة من الدوري وهي مباراة مفضلة لجماهير بورسعيد لأنها مع فريق غير جماهيري.