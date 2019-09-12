رياضة | الأهلي يرفض المهاجم المصري ويحسم الجدل حول نجم سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض المهاجم المصري ويحسم الجدل حول نجم سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع أي مهاجم مصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للمدرب المقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة الكأس.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، جددت رفضها التعاقد مع أى مهاجم مصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تقرر الإبقاء على الثنائى الأجنبى جونيور أجايى ووليد آزارو، بالإضافة لوجود مروان محسن وصلاح محسن ضمن القائمة.

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وفشل النادي الأهلي في تسويق الثنائى الأجنبى جونيور أجايى ووليد آزارو للرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي ليتأكد بقائهما حتى إشعار أخر.

وكانت بعض الأنباء قد انتشرت عن وجود مفاوضات الأهلي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، والذى يسعى للرحيل عن صفوف فريقه خلال الصيف الجارى.

ونفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلى في تصريحات خاصة التواصل مع حسام حسن أو سموحة، مؤكدًا الاكتفاء بالرباعى الموجود فى الخط الأمامى، كما أن قائمة الفريق اكتملت بقيد 30 لاعبًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد مهاجمين آخرين معارين من الفريق الأحمر، سيكونوا تحت مراقبة الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، وهم هشام شعبان المُعار لصفوف طنطا، وأحمد ياسر ريان فى الجونة، والأخير تألق بشكل ملفت للنظر فى الموسم الماضى.