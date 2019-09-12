رياضة | طلعت يوسف ضد الزمالك.. 14 هزيمة ولا سقوط في افتتاح الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف ضد الزمالك.. 14 هزيمة ولا سقوط في افتتاح الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقعت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 / 2020 فريق الزمالك في مواجهة نارية ضد نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولي من البطولة المحلية والتي تنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.

وتتسم مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري بالندية والإثارة، نظرًا لتاريخ الفريقين الكبير وشعبيتهما الجارفة، فضلًا عن تدعيم كلا الفريقين صفوفهما بمجموعة من الصفقات النارية خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وما يزيد صعوبة مواجهة الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري، وجود المدرب المخضرم طلعت يوسف على رأس الجهاز الفني لـ"زعيم الثغر"،

ويعتبر "يوسف" واحد من أفضل المدربين المصريين يمتلك خبرات كبيرة، وسيرة ذاتية مميزة، وسبق وتقابل مع الفريق الأبيض في مواجهات عديدة خلال مشواره التدريبي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات طلعت يوسف ضد الزمالك:

طلعت يوسف واجه الزمالك في (25 مباراة) سابقة خلال قيادته لـ 9 أندية هي (بلدية المحلة "1" – الإتحاد السكندري "4" – طلائع الجيش "4" – اتحاد الشرطة "6" – المصري "1" – بتروجيت "3" – أهلي طرابلس "3" – سموحة "1" – المقاصة "3").

جاءت مواجهات طلعت يوسف الـ 25 ضد الزمالك في بطولتين فقط ( 22 بالدوري الممتاز – 2 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس مصر).

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أول مواجهة جمعت طلعت يوسف مع الزمالك كانت في 9 نوفمبر لعام 2003، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2003 / 2004، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون مقابل سجله "عبد الحليم علي".

حقق طلعت يوسف 5 إنتصارات فقط خلال مواجهاته السابقة ضد الزمالك، بينما تلقي 14 هزيمة أمام الفارس الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات بينهما

سجل لاعبو الأندية التي تولي "طلعت يوسف" تدريبها 17 هدفًا في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا.

أكبر هزيمة تلقاها "طلعت يوسف" أمام الزمالك كانت خلال قيادته لفريق مصر المقاصة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما بالدوري المصري الممتاز في 29 يناير 2019، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 4-1، وهي آخر مواجهة جمعت مدرب الإتحاد مع الفارس الأبيض.

حقق طلعت يوسف 5 تعادلات خلال مواجهاته ضد الزمالك (4 إيجابي – 1 سلبي).

ماذا يفعل طلعت يوسف أمام الزمالك بالجولة الأولي؟

تقابل طلعت يوسف مع الزمالك في الجولة الأولي من الدوري الممتاز مرة وحيدة خلال مشواره التدريبي، وكان خلال قيادته لفريق الاتحاد السكندري في موسم 2005 / 2006، وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.