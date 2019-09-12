رياضة | محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنلجليزي، والذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن فوزه بجائزة جديدة مع الفريق.

نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس متفوقا على ساديو ماني وفان دايك و الكسندر أرنولد.

كما حصل صلاح على جائزة أفضل هدف في شهر أغسطس بهدفه الثاني في شباك أرسنال بعد التغلب على الجانرز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستقبال نيوكاسل يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.