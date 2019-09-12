رياضة | بالمواعيد وترتيب الجولات.. أقوى مباريات الدوري المصري الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد وترتيب الجولات.. أقوى مباريات الدوري المصري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت ظهر اليوم بأحد الفندق الكبرى بالقاهرة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2019-2020.

وفي كل جولة سيشهد الدوري مباريات من العيار الثقيل والتي لن يتمكن المشاهد من تركها نظرًا للإثارة التي ستشهدها.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المباريات التي ستشهد ندية في كل جولة من الدوري المصري :-

الجولة الأولى

الزمالك × الاتحاد السكندري

بيراميدز × إنبي

الجولة الثانية

مصر المقاصة × الزمالك

الأهلي × الإنتاج الحربي

مصر المقاصة × الزمالك

الجولة الثالثة

المصري × الاتحاد السكندري

وادي دجلة × الإسماعيلي

الجولة الرابعة

الأهلي × الزمالك

الجولة الخامسة

الإنتاج الحربي × بيراميدز

وادي دجلة × مصر المقاصة

الجونة × الأهلي

الجولة السادسة

الأهلي × المصري

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

الجولة السابعة

الزمالك × بيراميدز

الإسماعيلي × مصر المقاصة

وادي دجلة × الأهلي

الجولة الثامنة

بيراميدز × الجونة

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الجولة التاسعة

المصري × بيراميدز

الزمالك × سموحة

الإسماعيلي × الأهلي

الجولة العاشرة

بيراميدز × وادي دجلة

الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الحادية عشر

المصري × سموحة

مصر المقاصة × الأهلي

الجولة الثانية عشرة

بيراميدز × الإسماعيلي

المقاولون العرب × مصر المقاصة

الجولة الثالثة عشرة

الاتحاد السكندري × بيراميدز

الجونة × الزمالك

الجولة الرابعة عشرة

الزمالك × المصري

بيراميدز × مصر المقاصة

الجولة الخامسة عشرة

الاتحاد السكندري × سموحة

الجولة السادسة عشرة

بيراميدز × الأهلي

الجونة × وادي دجلة

الجولة السابعة عشرة

الإسماعيلي × الزمالك