رياضة | موعد أبرز المباريات الكبرى في الدور الأول من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أبرز المباريات الكبرى في الدور الأول من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت منذ قليل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020 في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث سيبدأ الموسم الكروي الجديد يوم 21 سبتمبر المقبل على أن ينتهي في نهاية شهر مايو المقبل.

وكان النادي الأهلي قد نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية، حيث نجح في حسم اللقب بالاسابيع الأخيرة له وقبل مواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك بالاسبوع الاخير بالبطولة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" موعد أبرز المباريات الكبرى بالدوري المصري. - الجولة الثانية يواجه نادي الزمالك منافسه فريق مصر المقاصة في مباراة صعبة للغاية أمام مدرب القلعة البيضاء السابق أحمد حسام ميدو بالجولة الثانية من بطولة الدوري. - الجولة الرابعة وستقام لأول مرة منذ سنوات طويلة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث كانت تقام في السنوات الأخيرة موجهه ويلتقي الفريقين باخر جولة في البطولة. - الجولة السادسة يضرب النادي الأهلي موعدا ناريا مع فريق المصري البورسعيدي عندما يلتقيان في الجولة السادسة من الدوري المصري. - الجولة السابعة سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة عندما يلتقي فريق الزمالك ضد فريق بيراميدز بالجولة السابعة، وكان قد تفوق بيراميدز في الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري في مباراة الدور الثاني وتعادلا الفريقين بلقاء الدور الأول. Advertisements - الجولة التاسعة سيكون هناك مباراتين ناريتين خلال الجولة التاسعة، حيث سيلتقي النادي الأهلي بمنافسة فريق الإسماعيلي، ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق بيراميدز. - الجولة الثانية عشر يلتقي فريق بيراميدز ضد فريق المصري البورسعيدي بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري والذي فاز بها النادي الاهلي في نسختها الماضية. - الجولة الرابعة عشر يواجه فريق الزمالك صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي نظيره فريق المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة عشر من البطولة، بينما يلتقي فريق بيراميدز ضد فريق مصر المقاصة. - الجولة السادسة عشر ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز مع النادي الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تغير اسم النادي ومالكه خلال الجولة السادسة عشر من البطولة، حيث نجح بيراميدز في تحقيق الفوز خلال جميع المواجهات الماضية. - الجولة السابعة عشر وسيكون أبرز لقاءات ختام الدور الأول بين فريق الزمالك والنادي الاسماعيلي بالجولة الأخيرة من الدور الأول، حيث نجح المارد الأبيض في تحقيق الانتصار خلال آخر مواجهة بين الفريقين. وكان قد نجح نادي الزمالك في تحقيق لقب كاس مصر في الموسم الماضي على حساب فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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