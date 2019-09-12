رياضة | 7 مدربين أجانب في مهمة صعبة بالجولة الأولي من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مدربين أجانب في مهمة صعبة بالجولة الأولي من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2019 / 2020، بحضور مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وممثلي الـ 18 ناديًا المشاركين بالبطولة المحلية بالموسم الجديد.

مواجهات الجولة الأولي من الدوري الممتاز:

- الأهلي × سموحة

- الزمالك × الاتحاد السكندري

- المصري × حرس الحدود

- بيراميدز × انبي

- وادى دجلة × طنطا

- طلائع الجيش × المقاولون العرب

- أسوان × مصر المقاصة

- الإنتاج الحربي × اف سي مصر

- الجونة × الإسماعيلي

ماذا ينتظر المدربين الأجانب في الجولة الأولي من الدوري؟

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رينيه فايلر:

المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تنتظره مواجهة صعبة في لقاء الجولة الأولي بالدوري الممتاز، أمام فريق سموحة، واحد من أفضل الأندية المصرية خلال السنوات الأخيرة، اعتاد مناطحة الكبار والمنافسة على البطولات ويقوده فنيًا المدرب المميز حسام حسن صاحب الخبرات الكبيرة.

ميتشو:

الصربي "ميتشو" مدرب الزمالك يخوض صدامًا قويًا ضد فريق الاتحاد السكندري صاحب الشعبية والجماهيرية الكبيرة في أول جولات الدوري الممتاز، وسيواجه مدرب مخضرم صاحب خبرات مميزة وفكر تكتيكي عال وهو طلعت يوسف ويعرف جيدًا كيفية مواجهة الأندية الكبيرة بالدوري المصري ويحقق أمامها نتائج رائعة.

ديسابر:

يستهل الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز مشواره في الدوري المصري بمواجهة قوية ضد فريق إنبي بقيادة المدرب الواعد علي ماهر، ويعلم "ديسابر" كثيرًا عن الكرة المصرية بحكم تجربته السابقة مع فريق الإسماعيلي، ويتطلع لحصد أول 3 نقاط في مشواره من أجل المنافسة مبكرًا على لقب البطولة.

- تاكيس جونياس:

المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة والذي نال إشادة واسعة من الجميع بعد أداء ونتائج الفريق الدجلاوي تحت قيادته، يبدأ مشوار الدوري الممتاز بالموسم الجديد، بمواجهة صعبة ضد فريق طنطا العائد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة.

- سيرجيو فارياس:

المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لفريق طلائع الجيش والذي تولي قيادة الفريق العسكري خلفًا للبلجيكي لوك إيميل، تنتظره مواجهة صعبة ضد فريق المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير بالكرة المصرية، والذي يقوده فنيًا المدرب الشاب عماد النحاس.

- قمة صربية:

مواجهة الإسماعيلي ضد الجونة بالجولة الأولي ستشهد قمة صربية خارج الخطوط، حيث يقود الدراويش المدرب الصربي ميودراج يسيتش، بينما يقود الفريق الساحلي مواطنه نيبوشا ميلوسيفيتش، ويخوض الثنائي تجربتهما الأولي بالدوري المصري الممتاز.