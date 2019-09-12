رياضة | افتتاح صعب وختام ناري.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح صعب وختام ناري.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020؛ بمشاركة 18 ناديا.

وأقيمت القرعة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مندوبي وممثلي الأندية، ومسئولي الجبلاية وعديد من الشخصيات الرياضية.

وأسفرت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.

جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري